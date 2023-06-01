二宮和也とノブ（千鳥）が初タッグ！新・考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』のメインビジュアル解禁

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日本テレビで4月17日にスタートする新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜 19時～）のメインビジュアルが公開された。

この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。

二宮和也と千鳥のノブがバラエティ番組のメイン出演者として初タッグ。ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮和也と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■ミステリークラブの主宰であるノブが、極上ミステリーに挑む二宮和也をほんろう!?

このたび公開されたメインビジュアルは、二宮和也、ノブのふたりが、視聴者を、ときに感動、ときに学び、ときに手に汗握る、まったく新しいミステリーと考察の世界へといざなうビジュアルとなっている。

また、3月27日より番組の大型ポスターが汐留の日本テレビで掲出。さらに今後、屋外広告にて順次展開予定だ。

二宮和也や豪華ゲストともに極上ミステリーと考察をぜひ楽しもう。

■番組情報

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

4月17日（金）スタート

毎週金曜 19:00～19:56

出演者：二宮和也、ノブ（千鳥）

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/