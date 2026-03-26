日本でも人気の韓国鍋料理“ナッコプセ”が食べられる「サウィ食堂」JR山手線 新大久保駅から徒歩すぐ、韓国の雑貨や料理店が立ち並ぶ通りにある「サウィ食堂」。ソウルを中心に複数店舗を構える、韓国でも人気のお店です。大きなハングル文字の看板が目印で、まるで韓国旅行に来たかのような気分に！店内は木目調をベースにした温かみのある雰囲気で、ゆっくり落ち着いて食事ができます。心菜’s コメント壁にあるハングルのメニ