山崎賢人 山崎賢人が26日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。杉元一行、第七師団、土方一派が劇場へ集結。この模様は345劇場で生中継された。累計発行部数3,000万部を突破した人気コミックの実写化シリーズ続編。世界中が注目する埋蔵金争奪サバイバル・バトルは、原作第一部の完結編ともいえる決戦の地・網走監獄へ。映画公開から約２週間、映画第1弾に続き