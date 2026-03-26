元世界2階級王者で、現KWORLD3ジム会長の亀田大毅氏（37）が自身の公式YouTubeを更新。4月11日に東京・両国国技館で行われる那須川天心（27＝帝拳）―ファン・フランシスコ・エストラ―ダ（35＝メキシコ）の勝者を予想した。WBC世界バンタム級挑戦者決定戦として行われる一戦。大毅氏は「チャンピオンになる器」と天心の判定勝ちを予想した。プロ初黒星を喫した前回の井上拓真（大橋）戦は「前半の公開採点が3―0で切り替え