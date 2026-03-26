２６日、石油の「国家備蓄」の放出が始まりました。またガソリン「補助金」も補助額が２６日から上がり、県内では早速値下げが始まっています。 午前１１時ごろ、愛媛県今治市で石油の「国家備蓄」の放出が始まり、タンクからパイプを通じて隣接する石油元売り企業に送られました。政府は国内消費の１カ月分に相当する約８５０万キロリットルを１１カ所の基地から順次放出する方針です。 木庭行人記者「こちらのガソリンスタンド