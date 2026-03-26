映画「仮面ライダーガヴお菓子の家の侵略者」に出演する庄司浩平(写真中央) 大ヒットBLコミックをドラマ化した「40までにしたい10のこと」で、世代を超えて共感を呼んだ庄司浩平。「なつのさくら」で作家デビューし、文芸サイト「HB」では連載小説「はじまりのおと」を執筆中と活躍の幅を広げている庄司の3本目の映画出演作が「映画 仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者」だ。2026年4月5日(日)に東映チャンネルで放送され