プラス・マイナス現象が同居 国の基本的な骨格をどう構築していくか─。 高市早苗・第2次政権に課せられた課題は重い。先の衆院解散総選挙で圧勝、自民党単独で衆議院全議席（465議席）の3分の2以上を獲得。与党内でも、この圧勝に「驕ることなく、野党の意見も謙虚に聞きながら政治の運営を図っていく」という声が挙がる。 日本が抱える課題が多いだけに、与党側にも緊張感のある政治運営が求められる。それにし