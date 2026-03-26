テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送いたします。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画をこの度実写ドラマ化いたします。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己