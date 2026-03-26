2024年7月のフジロック。ブランドン・フラワーズに招かれてザ・キラーズのステージに上がり、完璧なドラムを叩いた少年を覚えているだろうか。彼の名は「WATARU」。ステージに懸ける熱量と気迫に感動した私は、数日後にWATARUへのインタビューを行った。その記事は、たくさんの人に読んでいただくことになった。あの記事で私は、「WATARUのドラマも、この先へと続く」と締め括った。フジロックファンのあいだだけでなく世間の話題