2024年12月、自身初となるソロ1stアルバム『N / bias』をリリースし、ソロデビューを果たした中島健人。翌年の2025年1月17日から19日には有明アリーナで、ソロデビュー後初のライブ「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 N / bias」を開催。同年4月からは全国ツアーで7都市を周り、9月には台北にて自身初の海外ワンマンライブも実現させた。2025年5月には1stシングル「MONTAGE」、10月には2ndシングル「IDOLIC」もリリースし、ソロデビュ