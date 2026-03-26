2024年12月、自身初となるソロ1stアルバム『N / bias』をリリースし、ソロデビューを果たした中島健人。翌年の2025年1月17日から19日には有明アリーナで、ソロデビュー後初のライブ「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 N / bias」を開催。同年4月からは全国ツアーで7都市を周り、9月には台北にて自身初の海外ワンマンライブも実現させた。

2025年5月には1stシングル「MONTAGE」、10月には2ndシングル「IDOLIC」もリリースし、ソロデビューファーストイヤーを華々しく駆け抜けた中島。2年目を迎え、2026年1月23日から25日には「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」と題して有明アリーナでワンマンライブを4公演行った。

2ndシングル「IDOLIC」と2ndアルバム「IDOL1ST」(2026年2月18日リリース)、 2作の軸となっているテーマ"アイドル"を展開させた同公演。ビーカーを模したガラスケースでの演出や、ユニークな仕掛けのペンライトも話題となった。

■ゲストコーナーも話題に！ステージで輝く中島健人の煌めきから目が離せない

ソロデビュー2年目を迎えた中島健人のアイドル性が炸裂した有明アリーナ公演「「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」

また、毎公演替わりのゲストコーナーも見どころの1つに。こっちのけんと、Mori Calliope、miletがそれぞれ出演したほか、1月25日の公演には重岡大毅(WEST.)と岩本照(Snow Man)がシークレットでサプライズ登場。かつてドラマ内で"極楽蝶"として共演した3人。中島の代表曲の1つでもある「CANDY 〜Can U be my BABY〜」でのコラボレーションや「BAD BOYS」の歌唱、そして中島がこの日のために作詞作曲したという新曲「スリーマンセル」を披露するなど、熱い演出の連続に、会場は熱狂に包まれた。

本公演のために選抜された「N'sJunior」(阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、田仲陽成、松浦銀志、関翔馬)との共演や、Sexy Zone楽曲も含めたセットリスト。どこを切り取ってもファンを夢中にさせる演出で溢れた同公演で、1分1秒、すべての瞬間"アイドル"として存在する中島の煌めきは、さすがだ。

日テレプラスでは、4月に同公演からmiletがゲスト出演した、1月24日夜公演の模様を放送。また、5月には『中島健人「Documentary of THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」』と題して、同アリーナ公演に向けた4カ月の日々に密着したドキュメンタリーも放送される。同ライブに込めた想いはもちろん、アーティスト・アイドルとしてのプロフェッショナルな中島健人の"素顔"に迫る内容に注目だ。

2月からは全国ツアー「"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026」も始動し、10都市を巡り27公演を行う予定の中島。岡村靖幸との初のコラボレーションも発表され、テレビアニメ「ガンバレ！中村くん!!」のオープニングテーマとなる新曲「瞬発的に恋しよう」の音源とミュージックビデオの配信も予定されている。ソロデビュー2年目、今年もその目覚ましい活躍にますます期待が高まる。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

中島健人「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」

放送日時：2026年4月4日(土)21:00〜

中島健人「Documentary of THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」

放送日時：2026年5月9日(土)17:00〜

チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：中島健人 ゲスト：milet

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