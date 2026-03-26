お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が24日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。頻繁に通う外食チェーンを明かした。この日は恒例企画「人気メニューカウントダウンできたら100万円」に挑戦。牛丼チェーン・松屋の人気メニュー30品の中からチームで相談して下位だと思うものから順番に選んでいき、賞金獲得を目指した。MCに松屋は利用しているかと聞かれると、華丸は「大