お風呂と街灯ーーそんなハートウォーミングな名前を掲げたソロアーティストが登場した。2023年12月に初めてオリジナル楽曲「恥ずかしい日」をリリースし、そこから2年のあいだに12曲もの楽曲を発表。ここまでが準備期間とするならば、2月18日にリリースした1st EP『Dawning/Window』より、ついに本領発揮で才能の花を咲かせる。そんなタイミングで、お風呂と街灯の音楽性と人物像を紐解くインタビューを行った。チャーミングな名前