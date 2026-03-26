ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は予選3日目を終え、27日に予選最終日の攻防を迎える。3日目を2着2本にまとめた赤井睦（36＝徳島）。前半は逃げる田口節子から最後まで全く離れなかった。後半はグッと伸びての先捲り。2Mで今井美亜の全速ターンに屈したのは「自分が落とし過ぎていましたね」と少し反省したものの、総じてレース内容は悪くなかった。1走目の6着でどうなるかと思った今節。その