スポーツを通じた地域の一体化を目指そうと、バレーボールのPFUブルーキャッツが、石川県小松市と連携協定を結びました。石川県かほく市をホームとしてバレーボールSVリーグに参戦しているPFUブルーキャッツ。地元石川に根差したチームを目指そうと、石川県小松市とフレンドリータウン協定を結びました。ホームタウンに準じた位置づけで、チームと