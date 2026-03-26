JR東日本は2026年3月10日、新幹線における地震発生時の脱線リスクを低減させる「地震対策左右動ダンパ」の開発完了と導入計画を発表しました。日本初となるこの技術は、車体の左右の揺れを抑制し、中越地震クラスの揺れに対して脱線リスクを最大約5割低減させるという画期的なもの。今回は、そのメカニズムを簡単に解説し、2027年秋からE5系やE8系から始まる導入スケジュールなどをわかりやすくご紹介します。日本の大動脈である新