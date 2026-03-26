日本野球機構（NPB）は26日、開幕出場選手登録名簿を公示した。阪神では投手12人、野手17人が登録された。新人ではドラフト3位の岡城快生外野手、3月に支配下昇格した育成2年目・嶋村麟士朗捕手が開幕1軍入りを果たした。▼投手岩崎、伊藤将、郄橋、及川、村上、桐敷、早川、木下、石黒、湯浅、ドリス、モレッタ▼捕手坂本、伏見、中川、嶋村▼内野手木浪、大山、熊谷、中野、佐藤輝、糸原、小幡、植田、高