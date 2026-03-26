【仰天野球㊙史】#47【仰天野球㊙史】球界改革の絶好機が消滅 幻に終わった“現場出身”西本幸雄のパ・リーグ会長就任19日に開幕したセンバツ甲子園でも行われる始球式、いつから始まったのだろうか。1908（明治41）年のことだった。マウンドに立ったのは、総理大臣を2度務めたあの大隈重信である。この年、米国から大リーガーを含む選抜軍が来日。11月22日の開幕戦の相手は、早稲田大学だった。場所は早大の戸