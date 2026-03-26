【モデルプレス＝2026/03/26】モデルで女優の横田真悠が3月25日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の試写会の衣装写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「小顔際立ってる」ノースリ姿の全身ショット◆ 横田真悠、白のノースリーブ衣装から美肌輝く横田は「映画『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会。先日はありがとうございま