横田真悠（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/26】モデルで女優の横田真悠が3月25日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の試写会の衣装写真を公開し、反響を呼んでいる。

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◆ 横田真悠、白のノースリーブ衣装から美肌輝く


横田は「映画『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会。先日はありがとうございました！」とつづり、完成披露試写会でのオフショットを複数枚投稿。ハイネックでフロントのフリルが可愛らしい印象をもたらすノースリーブのトップスと、裾から見えるレースがクラシカルな雰囲気のロングスカート姿を披露した。白のノースリーブからは美しい素肌を覗かせている。

◆横田真悠の投稿に反響


この投稿にファンからは「上品な美しさ」「小顔際立ってる」「さすがモデルさん」「肌綺麗」「スタイル抜群」「健康的で推せる」「たまらない可愛さ」「映画絶対見ます」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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