横田真悠、ノースリーブで素肌輝く「小顔際立ってる」「たまらない可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】モデルで女優の横田真悠が3月25日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の試写会の衣装写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「小顔際立ってる」ノースリ姿の全身ショット
横田は「映画『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会。先日はありがとうございました！」とつづり、完成披露試写会でのオフショットを複数枚投稿。ハイネックでフロントのフリルが可愛らしい印象をもたらすノースリーブのトップスと、裾から見えるレースがクラシカルな雰囲気のロングスカート姿を披露した。白のノースリーブからは美しい素肌を覗かせている。
この投稿にファンからは「上品な美しさ」「小顔際立ってる」「さすがモデルさん」「肌綺麗」「スタイル抜群」「健康的で推せる」「たまらない可愛さ」「映画絶対見ます」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「小顔際立ってる」ノースリ姿の全身ショット
◆ 横田真悠、白のノースリーブ衣装から美肌輝く
横田は「映画『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会。先日はありがとうございました！」とつづり、完成披露試写会でのオフショットを複数枚投稿。ハイネックでフロントのフリルが可愛らしい印象をもたらすノースリーブのトップスと、裾から見えるレースがクラシカルな雰囲気のロングスカート姿を披露した。白のノースリーブからは美しい素肌を覗かせている。
◆横田真悠の投稿に反響
この投稿にファンからは「上品な美しさ」「小顔際立ってる」「さすがモデルさん」「肌綺麗」「スタイル抜群」「健康的で推せる」「たまらない可愛さ」「映画絶対見ます」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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