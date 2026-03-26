マックスゲームズは、Nintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー「スーパーマリオ」シリーズを4月28日に発売することを発表した。 【画像あり】今回販売されるアイテム ラインナップはスマートポーチとカードケースの2種だ。いずれもNintendo Switch 2向けの公式ライセンスアクセサリーとなる。 スマートポーチは、Joy-Con 2を取り付けたNinte