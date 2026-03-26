ドウシシャは3月下旬に、ゴリラの顔サイズもカバーできるほどの、デカすぎるハンディファン「ゴリラの扇風機」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ホワイト、グレー、ブルーの3色。価格は3278円。●直径16.5cmの大型ファンが風を広範囲に届ける「ゴリラの扇風機」は、「インパクト設計」と「おもしろスパイス」で世の中のリアルなニーズに応える、「ゴリラ」シリーズの新製品。携帯用