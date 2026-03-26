3月26日 2回戦東北(宮城)ー英明(香川) 第98回選抜高等学校野球大会2回戦、英明は東北（宮城）と対戦しました。 英明は1回表、ノーアウト1,3塁から松原の内野ゴロの間に先制点を入れます。 その後同点に追いつかれた英明は4回表、前田と池田が連続でタイムリーヒットを放ち3-1とします。 6回表には、太田の犠牲フライで1点を追加したほか、松原が2アウト1,3塁から2点タイムリーで6-1と点