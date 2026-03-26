Snow Manのラウールさんは3月25日、自身のInstagramを更新。新曲『BANG!!』のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】ラウール、2026年初投稿はMVオフショット！「更新待ってた！」Instagramの投稿は、2026年初となったラウールさん。「お久しぶりですBANG!! MVが出たから見てね〜」とつづり、3枚の写真を公開しました。美しい横顔やかわいらしい上目遣いなど、どのショットもラウールさんの魅