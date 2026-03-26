「ドカメロ上目遣い」ラウール、2026年インスタ初投稿！ MVオフショットに「まじで絵画レベル」の声
Snow Manのラウールさんは3月25日、自身のInstagramを更新。新曲『BANG!!』のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ラウール、2026年初投稿はMVオフショット！
ファンからは「更新待ってた！」「久しぶりで泣きそう」「どの写真も美しい」「いつ見ても綺麗なお顔」「まじで絵画レベル」「ドカメロ上目遣い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ラウール、2026年初投稿はMVオフショット！
「更新待ってた！」Instagramの投稿は、2026年初となったラウールさん。「お久しぶりです BANG!! MVが出たから見てね〜」とつづり、3枚の写真を公開しました。美しい横顔やかわいらしい上目遣いなど、どのショットもラウールさんの魅力が詰まっています。
新曲『BANG!!』のMVもチェック！新曲『BANG!!』のミュージックビデオは、Snow Manの公式YouTubeチャンネルにて公開中。Instagramの投稿と同じ衣装を着用したラウールさんも登場します。どんな内容に仕上がっているか気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)