3月19日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「新たなリーダー像＜井村屋×iiba＞」。【動画】独創的なサービスを生み出す 新たなリーダー像とは？アンミラ復活で大行列〜井村屋の新たな仕掛け続々2026年2月、東京・南青山に、アメリカ発祥のレストラン「アンナミラーズ」が復活を遂げ、行列ができていた。かつて20店舗以上展開していたが次第に減少。2022年に高輪店が再開発で撤退すると、国内から店がなくなっていた