【その他の画像・動画等を元記事で観る】 春の野外ロックフェス『METROCK2026』のタイムテーブルが発表となった。 ■チケットぴあにて最終先着先行を受付中 東京公演は、BLUE OCEANとGREEN FORESTのふたつのメインステージに加え、RED SUNSHINE、WHITE FIELDを含む計4ステージでライブを実施する。 BLUE OCEANでは、5月16日に[Alexandros]、17日に優里がヘッドライナーとして登場。GREEN FORESTでは、