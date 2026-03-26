『METROCK2026』タイムテーブル発表

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春の野外ロックフェス『METROCK2026』のタイムテーブルが発表となった。

■チケットぴあにて最終先着先行を受付中

東京公演は、BLUE OCEANとGREEN FORESTのふたつのメインステージに加え、RED SUNSHINE、WHITE FIELDを含む計4ステージでライブを実施する。

BLUE OCEANでは、5月16日に[Alexandros]、17日に優里がヘッドライナーとして登場。GREEN FORESTでは、16日にSHISHAMO、17日にNEWSがヘッドライナーを務める。

大阪公演は、メインステージのBAY FIELDをはじめ、GREEN HILL、NEW BEAT SQUARE、SUNSHINE ARCHの計4ステージで開催。メインステージのヘッドライナーは、5月30日にSHISHAMO、31日に優里が出演する。

また各公演では、Opening DJ・Closing DJの出演も決定。開演前から終演後まで音楽に溢れる空間で、余すことなくフェスを楽しもう。

各公演のチケットは、3月21日よりチケットぴあにて最終先着先行（先着）を受付中。チケット所有者は、東京公演では東京テレポート駅からフェスティバル会場まで、大阪公演では南海堺駅周辺からフェスティバル会場までの無料シャトルバスを利用できる。

さらに大阪公演限定で、「tabiwa by WESTER」でのチケット販売もスタートしている。『METROCK2026』参加におすすめのツアーや、新大阪駅～フェスティバル会場間のシャトルバスなどの詳細は、専用ページで確認しよう。

■イベント情報

『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』

05/16（土）東京・海の森公園

05/17（日）東京・海の森公園

『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』

05/30（土）大阪・海とのふれあい広場

05/31（日）大阪・海とのふれあい広場

■関連リンク

『METROCK2026』OFFICIAL SITE

https://metrock.jp/