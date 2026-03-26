人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、自身のブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置したことを報告した。【写真】新居に念願のサウナ導入へ…組立中の模様これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルー