鉄道による旅の楽しみの一つに駅弁があるのは間違いない。全国各地の駅弁、国鉄時代からの名代が伝統の味を伝える一方で、多彩なニューバージョンも次々に登場する。そんな駅弁を話題づくりや、旅行のきっかけに活用するのがJR九州……。JR九州の駅社員が厳選した駅弁を対象にした、人気投票「九州駅弁グランプリ」の最終結果が2026年３月18日にまとまり、1400円以下のＡ部門は日豊線宮崎駅・宮崎駅弁当の「上等椎茸めし」、1401円