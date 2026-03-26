福岡西署26日、福岡市西区生の松原3丁目25番付近の道路上で24日午後10時30分ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は年齢不明、身長180程度、マスク、黒色系の帽子、黒色系の上衣、黒色系ズボン着用。