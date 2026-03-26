イラン情勢が先行き不透明な中で今後の日本の対応は？片や新年度予算案を抱え国会の行方は？政治ジャーナリスト･青山和弘氏に詳しく解説してもらいます。（スタジオ）（津川 祥吾 アンカー）イラン情勢に関連してですけれどもお子さんも含めて犠牲者が出ていますので、一刻も早い戦闘停止というのを願いたいところです。一方で私たちも遠いところの戦争のようにも感じつつガソリン代が上がってきたりとか、いわゆるホ