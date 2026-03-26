【その他の画像・動画等を元記事で観る】1981年に発足より35年の歴史で沢山の作品を世に生み出したキングレコードのアニメ・声優専門のレーベル“スターチャイルドレコード”。そのスターチャイルドレコードが2026年に発足から45年を迎えることを記念し、スタチャが生んだ名作アニメのベストボーカルアルバム『スタまにシリーズ』をサブスク初解禁。3月25日より各種音楽配信サービスにて全世界配信がスタートした。今回のサブスク