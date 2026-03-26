アニメレーベル“スターチャイルドレコード”発足から45年！レーベルコンピがサブスク解禁、関連作のYouTube公開も決定！

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1981年に発足より35年の歴史で沢山の作品を世に生み出したキングレコードのアニメ・声優専門のレーベル“スターチャイルドレコード”。

そのスターチャイルドレコードが2026年に発足から45年を迎えることを記念し、スタチャが生んだ名作アニメのベストボーカルアルバム『スタまにシリーズ』をサブスク初解禁。3月25日より各種音楽配信サービスにて全世界配信がスタートした。

今回のサブスク解禁にあたって、KING AMUSEMENT CREATIVE YouTubeチャンネルでは『スタまにシリーズ』の作品から、『万能文化猫娘（OVA版）』『それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』『BLUE SEED』アニメ本編の期間限定公開が決定。3月27日(金)20:00〜の『万能文化猫娘（OVA版）』を皮切りに、4月10日(金)20:00〜『それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』（第14〜26話は4月24日(金)20:00〜）、5月8日(金)20:00〜『BLUE SEED』（第14〜26話は5月22日(金)20:00〜）を無料公開する。また、各作品の公開初日にはイッキ見プレミア上映会も実施。

スタチャ45周年イヤーの今年はレーベル関連作品の音楽配信解禁やレア音源の発掘、YouTubeでの本編公開など、周年にあわせた施策が予定されている。

長年作品を追い続けてきたファンだけでなく、新たに作品に触れた世代にとっても、アニメ音楽の魅力を再発見する機会になりそうだ。

●配信情報

アニメ本編 YouTube期間限定公開！

万能文化猫娘（OVA版）

全6話：3月27日(金)20:00〜4月27日(月)19:59

イッキ見プレミア上映会

3月27日(金)20:00〜

https://youtu.be/_tri19-pOSU

各話公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyvkHBZA_xAKflb8YSKWfjDO4-6mh1uX

＜『万能文化猫娘（OVA）』 あらすじ＞

高田裕三原作による同名コミックの最初のアニメ化。科学者・夏目久作が三島重工から持ち出したNK-1124に猫の脳を移植したスーパーアンドロイド“ヌクヌク”。美人で優しくてスーパーエキセントリックな女子高生、ヌクヌクが大活躍!!

それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ

第1〜13話：4月10日(金)20:00〜5月10日(日)19:59

第14〜26話：4月24日(金)20:00〜5月24日(日)19:59

イッキ見プレミア上映会

第1〜13話：4月10日(金)20:00〜

https://youtu.be/nSoeOF9FhuY

第14〜26話：4月24日(金)20:00〜

https://youtu.be/Ryxy9A_YgkU

各話公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyvkHBZA_xDaf1EjEMgV7AQ3YBtUOcz6

＜『それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』 あらすじ＞

OVA化もされた庄司卓の人気小説を原作にしたTVアニメ。西暦2990年代、人類はTERRAとNESSに分かれて覇権を争っていた。争いは、武力衝突に発展していったが、科学の発達により戦いはゲーム感覚で行われるようになった…。20世紀の女子高生である洋子たちが30世紀の未来で宇宙戦艦に乗って戦う…。

BLUE SEED

第1〜13話：5月8日(金)20:00〜6月8日(月)19:59

第14〜26話：5月22日(金)20:00〜6月22日(月)19:59

イッキ見プレミア上映会

第1〜13話：5月8日(金)20:00〜

https://youtu.be/8qdxb74pxWY

第14〜26話：5月22日(金)20:00〜

https://youtu.be/Gg7KlfUd6jM

各話公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyvkHBZA_xAIY9iu02FgUcN8N4nZISRV

＜『BLUE SEED』 あらすじ＞

神話のふるさと出雲市に住むごく普通の少女“藤宮紅葉”。実は、紅葉は「奇稲田」一族の末裔であり、自らが人柱になることによって、「荒神」と呼ばれる謎の怪物を封印する力を持っていた。そんな紅葉を襲う「荒神」の出現と、彼女を守る謎の青年“草薙護”。そして今、紅葉は数奇な運命を歩むことになっていく…！

『スタまにシリーズ』 音楽配信リンクまとめページ

https://bio.to/WmwptM

配信作品紹介

『スタまにシリーズ：NG騎士ラムネ&40』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.熱血!! 勇者ラムネス 2.男と女はパピプペポ 3.めざせ! 1番!! 4.シアワセになるでんna 5.闘え!! キングスカッシャー 6.L!O!V!E!! Out-Sider 7.イクぜ! パワートリップ!! 8.四種の神器 9.Quo Vadis? 〜何処へ〜 10.プワゾン・チュチュ 11.アドレナリンは最高潮! 12.アンタとワテはチャンバラバンバラバ 13.飛び出せ! セーシュン 14.トリプル・ロマンス 15.ララバイ☆あ・げ・た・い

[歌唱] 草尾毅/横山智佐/松井菜桜子/玉川紗己子/矢尾一樹/菅原淳一/中原茂/林原めぐみ/三石琴乃

配信リンクはこちら

https://sutamaniramune.lnk.to/nCjMi6F0

『スタまにシリーズ：万能文化猫娘（OVA盤）』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.春猫不思議月夜-おしえてHappiness- 2.Touch me softly 3.私にハッピーバースデイ 4.COMET rendez-vous 5.My dear 6.がんばって! 7.ROCKで行こう 8.夢をかなえるために 9.誰も知らない未来を抱きしめて 10.わがままな薔薇 11.スペシャルメニューをあなたに 12.Remake feeling 13.心のプラネット

14.夢Hurry Up 15.はりきってTrying!

[歌唱] 林原めぐみ/島津冴子/久川綾/平松晶子

配信リンクはこちら

https://sutamanibanneko.lnk.to/CVEVlRZi

『スタまにシリーズ:BLUE SEED』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.EXCEED ILLUSION 2.私だけの夢へ 3.CARNIVAL・BABEL〜カルナバル・バベル〜 4.夜はねむらない-FOR THE LONELY CITY GIRL- 5.Touch and Go!! 6.BORDERLESS UNIVERSE 7.星を飛び越えて(紅葉&桜バージョン) 8.HUsH-A-BYE LULLABY 9.GO IT ALONE 10.Blame or Blade 11.Cry for the moon 12.RISKY GAME 13.Eternal Truth 14.SECOND KISS 15.二人の夜明け

[歌唱] TAKADA BAND/林原めぐみ/藤宮紅葉/山咲桜/三石琴乃/玉川紗己子/井上和彦/大塚明夫/折笠愛

配信リンクはこちら

https://sutamaniblueseed.lnk.to/ncg15zbb

『スタまにシリーズ:爆れつハンター』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.Until Strawberry Sherbet 2.Sunday Afternoon 3.容赦なくデンジャラス! 4.二人の銀座三丁目 5.あなたのために微笑むの 6.嗚呼 すばらしきかな 人生 7.FAI・FAI・TU! 8.WHAT’S UP GUYS? 9.MASK 10.領域〜Heaven & Hell〜 11.Funky Ghost Music 12.1000年生きてももの足りない 13.SHOOT !LOVE HUNTER 14.whip on darling 15.マジカル☆ドーター

[歌唱] 林原めぐみ/古本新之輔/真殿光昭/梁田清之/島本須美/立木文彦/奥井雅美/松村香澄/水谷優子/川菜翠/佐々木真里/玉川紗己子

配信リンクはこちら

https://sutamanibakuretsuhunter.lnk.to/jfpeeikz

『スタまにシリーズ:セイバーマリオネットJ』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.あなたをずっとみつめてる 2.Je t’aimerai 3.Successful Mission 4.I’ll be there 5.咲かせるぜ! 度胸花 6.影になれ 7.流れ星でいい 8.十六夜 9.夢へのRunner 10.青春は終わらない 11.hesitation 12.I’ll be there (Ballade Version) 13.守ってあげる 14.HEART BREAK DOWN 15.風の詩を聞きながら

[歌唱] 松浦有希/林原めぐみ/今井由香/折笠愛/高乃麗/水谷優子/井上喜久子/堀内賢雄/平松晶子/白鳥由里/金牧麗

配信リンクはこちら

https://sutamanisabermarionette.lnk.to/klxfji9f

『スタまにシリーズ:スレイヤーズ』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.Get along 2.MIDNIGHT BLUE 3.能あるライバルは爪を隠す 4.世界でいちばんのビクトリー 5.Going History 6.Give a reason 7.邪魔はさせない 8.Just be conscious 9.We are・・・ 10.乙女の祈り 11.naked mind 12.Secret 〜誰かのメッセージ〜 13.don’t be discouraged 14.SO IN THE WORLD 15.somewhere

[歌唱] 林原めぐみ/奥井雅美/川村万梨阿/鈴木真仁/緑川光/石田彰/松本保典/桑島法子

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https://sutamanislayers.lnk.to/8x5oec3e

『スタまにシリーズ:それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.宇宙のすべてを手に入れろ 2.NEVER SAY,I LOVE YOU 3.運命よりもそばにいて 4.夢はパントマイム 5.Shake it 6.FLY TO MY “S” 7.ラヴ・チャイムを鳴らすとき 8.そうだ、ぜったい。9.JUST MOMENT PLEASE! 10.最終電車に乗せない11.HEARTWARE GIRL -きみのこころ感じたら- 12.天使の休息 13.ルルル

14.Hello,my blue 15.eternal promise

[歌唱] 高山みなみ/林原めぐみ/宮村優子/新山志保/奥井雅美/岩崎元是

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https://sutamaniyamamotoyohko.lnk.to/9qukubvs

『スタまにシリーズ:アキハバラ電脳組』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.Birth 2.太陽の花 3.恋しましょ ねばりましょ 4.シンシア・愛する人 5.朱-AKA- 6.LADY COMMANDERS 7.恋しましょねばりましょ(TSUGUMIX) 8.誰よりもきっとしあわせになれるね 9.Go for dream〜夢の扉をあけて〜 10.ラストシーン 11.HOT SPICE 12.ほめて ほめて ほめて♡

13.恋しましょ ねばりましょ 14.Birth 15.Lucky girl

[歌唱] 奥井雅美/かかずゆみ/岡崎律子/本多知恵子/玉川紗己子/浅川悠/島涼香/吉住梢

配信リンクはこちら

https://sutamaniakihabaradennougumi.lnk.to/bzwqwyqe

『スタまにシリーズ:ラブひな』（2005年発売）

＜収録曲＞

1.ラ・ムーンな気分で 2.月の如く 3.笑顔の未来へ 4.サクラサク 5.君さえいれば 6.しのぶの当番日誌 7.約束 8.Happy Happy*rice shower 9.HEARTは Wow Wow 10.なんてステキな 11.ダメダメ!! 12.いい湯だな(ビバノン・ロック) 13.はじまりはここから 14.祝福 15.Friendship

[歌唱] 野田順子/浅川悠/堀江由衣/林原めぐみ/倉田雅世/高木礼子/雪乃五月/小林由美子/岡崎律子

配信リンクはこちら

https://sutamanilovehina.lnk.to/eig8mewu

関連リンク

KING AMUSEMENT CREATIVE公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/c/kin-cr