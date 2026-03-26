『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』が、『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の邦題で5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より2D（通常版）で公開されることが決定。あわせて日本版ポスターと予告編が公開された。 参考：バズ・ラーマンがエルヴィス・プレスリーを甦らせる『EPiC: Elvis Presley in Concert』5月公開 本作は、バズ・ラーマン監督が最