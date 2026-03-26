通信カラオケ・JOYSOUNDでは、CHiCO with HoneyWorksの初ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』のリリースを記念したコラボキャンペーンを、5月6日まで開催している。CHiCO with HoneyWorks×JOYSOUNDコラボキャンペーン本キャンペーンでは、対象機種を導入した全国のカラオケ店舗およびカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」から参加可能。課題曲を歌唱すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじやSNS投稿を