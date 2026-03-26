CHiCO with HoneyWorks初のベストアルバム記念、JOYSOUNDとコラボキャンペーン
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、CHiCO with HoneyWorksの初ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』のリリースを記念したコラボキャンペーンを、5月6日まで開催している。
CHiCO with HoneyWorks×JOYSOUNDコラボキャンペーン
本キャンペーンでは、対象機種を導入した全国のカラオケ店舗およびカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」から参加可能。課題曲を歌唱すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじやSNS投稿を通じて、抽選でオリジナルアクリルボードが当たる。
カラオケ店舗から参加する場合は、「JOYSOUND X1」などの対象機種を設置した店舗で、リモコンアプリ「キョクナビJOYSOUND」を使用し課題曲を予約。1曲につき1日1回スピードくじに挑戦でき、抽選で50人にオリジナルグッズがプレゼントされる。
一方、アプリからの参加では、課題曲を採点モードで歌唱し、その結果画面をX(Twitter)で指定ハッシュタグとともに投稿することで応募が完了。こちらは抽選で10人に同グッズが当たる。
また、カラオケルームで映像コンテンツを楽しめる「みるハコ」では、ベストアルバム収録曲から厳選した5曲のミュージックビデオに加え、撮りおろしコメントを収録したスペシャルダイジェスト映像を配信。期間中、対象店舗で無料(別途室料)で視聴できる。
【編集部MEMO】
ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ!」オーディションでグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチーム・HoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。
CHiCO with HoneyWorks×JOYSOUNDコラボキャンペーン
本キャンペーンでは、対象機種を導入した全国のカラオケ店舗およびカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」から参加可能。課題曲を歌唱すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじやSNS投稿を通じて、抽選でオリジナルアクリルボードが当たる。
一方、アプリからの参加では、課題曲を採点モードで歌唱し、その結果画面をX(Twitter)で指定ハッシュタグとともに投稿することで応募が完了。こちらは抽選で10人に同グッズが当たる。
また、カラオケルームで映像コンテンツを楽しめる「みるハコ」では、ベストアルバム収録曲から厳選した5曲のミュージックビデオに加え、撮りおろしコメントを収録したスペシャルダイジェスト映像を配信。期間中、対象店舗で無料(別途室料)で視聴できる。
【編集部MEMO】
ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ!」オーディションでグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチーム・HoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。