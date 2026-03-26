昨季、自身初タイトルとなる最高出塁率を獲得したソフトバンクの柳町が、開幕から期待に応えると意気込んだ。あす27日の日本ハムとの開幕戦ではスタメン出場が濃厚。「責任もあるし、結果を残さなきゃいけない。しっかりやらなければいけないという思い」と決意をにじませた。オープン戦の期間中は例年低調で開幕1軍は3年ぶりだ。今年も打率・174、1本塁打、3打点とバットは湿りがちだった。特に最後の5試合は20打数2安打と当