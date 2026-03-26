上半身のコンディション不良を訴えていたDeNA・筒香が、開幕ベンチ入りメンバーとして出場選手登録されることになった。相川監督が「キャプテンですし、ここまで選手たちを引っ張って、いいチームにしてくれたので」と明かした。筒香は20日の西武戦で空振りをした際に上半身の違和感を訴えた。オープン戦で打率・370、1本塁打、7打点の好成績を残し、4番も務める中でのアクシデントだったが、この日は横浜スタジアムでのナイタ