今季J2徳島から新加入したFC東京のGK田中が、J1デビューに向けて変わらぬ日常を送る。4月1日に日程が変更された町田戦は韓国代表GK金承奎（キム・スンギュ）の不在が決まっている。だが、昨季J2ベストイレブンを受賞した守護神は「出場の有無で何かが変わるわけではない。日々、集中して過ごすだけ。それは徳島時代から変わらない」と言い、最善の準備を続けていく。