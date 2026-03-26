4人組ロックバンド・T-BOLANが、開催中の47都道府県ラストライブツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』の終了後、8月10日にラストステージとなる日本武道館公演を開催することを発表した。【写真】“ラスト ライブツアー”を発表したT-BOLANのステージショット1991年にメジャーデビューし、「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」「Bye For Now」など多くの名曲を発表してきた