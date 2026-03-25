Dell Technologiesは3月25日（米国時間）、高性能プロセッサを採用したワークステーション「Dell Pro Precision」新製品や薄型軽量の「Dell Pro」ノートPC、周辺機器などを発表した。発表された製品は下記の通り。関連記事：Precisionブランドも復活、Dell Pro Precision新製品が3月から順次投入Dell Pro ノートPC／デスクトップPCDell Pro 5 14Dell Pro 14 PremiumDell Pro 5 MicroDell Pro 3 14／16Dell Pro 5 14／16Dell Pro 7