日本専用の「観音開き」と「3列シート」が融合ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマ作りを続ける自動車メーカーです。そのラインナップにおいて、日本で最も愛されているモデルといっても過言ではないのが「カングー」です。商用車をベースとした多目的車でありながら、日本では「お洒落で使い勝手の良いファミリーカー」として独自の地位を築いています。【画像】超いいじゃん！ これが