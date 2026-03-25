日本専用の「観音開き」と「3列シート」が融合

ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマ作りを続ける自動車メーカーです。そのラインナップにおいて、日本で最も愛されているモデルといっても過言ではないのが「カングー」です。

商用車をベースとした多目的車でありながら、日本では「お洒落で使い勝手の良いファミリーカー」として独自の地位を築いています。

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日本では、オーナーイベント「カングージャンボリー」が長年開催されるなど、カングーは熱心なファンに支持されてきました。

その歴史は、1997年にフランスで初代が登場したことから始まりました。日本では2002年に初代モデルが導入され、その後2009年には2代目へと世代交代しています。現行モデルとなる第3世代カングーは、グローバルでは2020年11月に発表され、日本国内では2023年3月に発売されました。

そして、2026年2月5日に台数限定の特別仕様車としてラインナップへ加わったのが、3列シート7人乗りの新型「グランカングー クルール」です。

本国の乗用系グランカングーは跳ね上げ式リアゲートが基本ですが、日本仕様のグランカングーには、専用のダブルバックドア（観音開き）とブラックバンパーが採用されました。この仕様は日本市場専用とのことです。

3列シートの利便性と独自のスタイルを両立させたこの仕様は、まさに日本のファンのために用意された一台といえます。クルールは、これまで日本市場向けのカングーの限定車として数多く設定され、その都度話題となってきた人気シリーズです。

2026年2月にラインナップへ加わったグランカングーもこの伝統を受け継ぎ、フランスの色彩感覚を活かしたカラーと無塗装バンパーが、道具としての魅力を際立たせています。

グランカングーのボディサイズは、全長4910mm×全幅1860mm×全高1810mm、ホイールベースは3100mmです。

そのサイズ感は堂々としており、全長はトヨタ「アルファード」などの国産Lサイズミニバンに迫る4.9m超。全幅は1860mmと、アルファードの1850mmより10mm広い設計です。

室内は3列シートの7人乗り仕様で、2列目・3列目はスライドや折り畳み、跳ね上げ、取り外しなど多彩なアレンジに対応します。

プラットフォームには、ルノー・日産・三菱アライアンスの「CMF-C／D」プラットフォームを採用しています。

パワートレインは、最高出力131馬力、最大トルク240Nmを発生する1.3リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。トランスミッションは7速DCTを組み合わせ、燃費（WLTCモード）は14.7km／Lとなっています。この数値は、大柄なボディを考慮すると効率がいいほうとなるでしょう。

なお、標準モデルのカングーにラインナップされているディーゼルターボは、グランカングーには設定されていませんでした。価格（消費税込）は459万円です。

公式HPによれば、すでに完売しており、「今後も特別仕様車・限定車として随時導入する予定」と記載されています。

そんななか、ルノー・ジャポンは2026年3月19日、新たな限定車となるルノー グランカングー クルールの詳細を5月に発表すると明らかにしました。

今回予告された限定車は、フランスの郵便局で使われていた鮮やかな黄色「ジョン ラ・ポスト」と、深い緑色「ヴェール パリ」の2色が設定されます。エクステリアには、日本のファンから支持を集めるダブルバックドア（観音開き）やブラックバンパーを採用しています。

足回りには16インチオールシーズンタイヤと、悪路走破性を高める「エクステンデッドグリップ」を装備し、アウトドアレジャーなどでの使い勝手も高められています。

販売台数は各色50台限定となっており、抽選による販売が予定されています。前回グランカングーの購入チャンスを逃してしまった方は、5月の詳細発表にますます期待が高まりそうです。