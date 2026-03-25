小山田壮平が、新曲「夕暮れの百道浜」を本日配信リリースし、MVを公開した。約2年2か月ぶりの新曲となる今作は、松居大悟が演出を務めた福岡発の舞台『見上げんな！』へ書き下ろされた楽曲であり、地元・福岡の景色を歌った郷土愛に満ちたハートウォーミングなミドルナンバー。藤原寛（B）、久富奈良（Dr）、岡愛子（G）、ファンファン（Tr）をバンドメンバーに迎えて制作され、同メンバーで実施された＜小山田壮平バンドツアー20