小山田壮平が、新曲「夕暮れの百道浜」を本日配信リリースし、MVを公開した。

約2年2か月ぶりの新曲となる今作は、松居大悟が演出を務めた福岡発の舞台『見上げんな！』へ書き下ろされた楽曲であり、地元・福岡の景色を歌った郷土愛に満ちたハートウォーミングなミドルナンバー。藤原寛（B）、久富奈良（Dr）、岡愛子（G）、ファンファン（Tr）をバンドメンバーに迎えて制作され、同メンバーで実施された＜小山田壮平バンドツアー2025＞でも披露してきた一曲だという。

MVは松居大悟が監督を務め、百道浜や大濠公園、桜坂など、歌詞に引用された福岡の景色の中で儚くもやさしく歌い上げる小山田壮平の姿を映し出しながら、『見上げんな！』の俳優陣も特別出演する舞台の世界線との繋がりも感じさせる映像に仕上がったとのことだ。

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◾️松居大悟 コメント

ひゃくどうはま、みたいに読めるけど、ももちはま、と読みます。

福岡タワーの麓に実際にある砂浜で、僕は百道浜の隣の浜のそばに長らく住んでいました。当たり前みたいにある浜だけど、こうして聴くとなんだか背伸びばかりしていたあの頃が愛おしくなる。

去年、『夕暮れの百道浜』という歌に誘われるように、福岡市民ホールの開館記念公演で『見上げんな！』という劇を福岡の皆で作りました。 劇は終わるとすべて無くなるけど、音楽は宇宙で残り続ける。そんな歌を、福岡で歌う壮平くんにこだわって撮影しました。バンドメンバーも『見上げんな』チームも百道浜まで駆けつけてくれました（ありがとう）。

離れ離れになる人も取り戻せない夢もあるけれど、このミュージックビデオが、あなたにとって思い出を抱きしめる補助線になっていますように。

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また、本日は2025年に行ったバンドツアーの中から、東京公演と大阪公演を映像化したライブ映像作品『OYAMADA SOHEI BAND TOUR 2025』も発売となり、4月5日からは全国10カ所を巡る＜小山田壮平バンドツアー2026＞の開催も控えている。

◾️LIVE Blu-ray / DVD『OYAMADA SOHEI BAND TOUR 2025』

2026年3月25日（水）リリース Blu-ray | VIXL-514 \6,600（税込）

DVD | VIBL-1217 \5,500（税込） ▼購入

Blu-ray：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-514.html

DVD：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1217.html ▼収録内容

小山田壮平バンドツアー2025 Live at Zepp Haneda(TOKYO) 2025.06.05

01.Life Is Party

02.Sunrise&Sunset

03.HIGH WAY

04.クラブナイト

05.恋はマーブルの海へ

06.汽笛

07.スライディングギター

08.空は藍色

09.彼女のジャズマスター

10.月光荘

11.雨の散歩道

12.マジカルダンサー

13.革命

14.夕暮れの百道浜

15.時をかけるメロディー

16.投げKISSをあげるよ

17.光

18.1984

19.グロリアス軽トラ

EN.1 電車に乗ってゆこう

EN.2 アルティッチョの夜

EN.3 すごい速さ

EN.4 サイン 小山田壮平バンドツアー2025 Live at 大阪城野外音楽堂 2025.04.27

01.彼女のジャズマスター

02.マジカルダンサー

03.時をかけるメロディー

04.1984

05.アルティッチョの夜

◾️＜小山田壮平バンドツアー2026＞ 2026年

4月5日（日） 石川・金沢EIGHT HALL

開場17:30 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 4月11日（土）香川・高松オリーブホール

開場17:30 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 4月19日（日）宮城・仙台Rensa

開場17:30 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 4月25日（土）北海道・札幌PENNY LANE 24

開場17:00 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 5月1日（金）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場18:00 開演19:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 5月9日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

開場17:15 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 5月23日（土）神奈川・CLUB CITTA

開場17:00 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 6月7日（日）福岡・DRUM LOGOS

開場17:00 開演18:00 料金￥5,500（税込）+ドリンク代 6月18日（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

開場18:00 開演19:00

料金 ￥5,500（税込）+ドリンク代 2F 指定席:6,000円(税込) +ドリンク代 6月27日（土）大阪・なんばHatch

開場17:00 開演18:00

料金 ￥5,500（税込）+ドリンク代 2F 指定席:6,000円(税込) +ドリンク代 詳細：https://oyamadasohei.sparkling-records.com/live/

※未就学児入場不可