イギリスのテックカンパニー、Nothingから新しいワイヤレスヘッドホン「Headphone(a)」が発売されました。上位モデル「Headphone(1)」のコンセプトを受け継いだスタイリッシュなデザインと、カジュアルな使い心地を探求した弟妹モデルです。新製品のファーストインプレッションを報告します。 ↑Nothingが発売したワイヤレスヘッドホンのスタンダードモデル「Headphone(a)」。カラバリはホワイトのモデルを試しました。 オー