市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：きょう25日夜に降っている雨は、あす26日朝まで続くでしょう。春らしく天気は周期的に変わります。27日・金曜日と29日・日曜日は晴れるでしょう。25日夜の予想天気図です。 小野：低気圧が太平洋側を進んでいます。このため石川県内は、加賀地方から雨が降り始めました。