3月25日は「電気の日」です。この日に合わせて高知市の電気工事会社が地震の発生後に電気による火災を防ぐ感震ブレーカーの設置を呼びかけました。住宅の電気ブレーカーの横に取り付けられた白いセンサー。■井出アナウンサー「このセンサーが一定の揺れを感知すると、ブレーカーを落とし震災後の電気による火災を防ぎます」内閣府の調査では、地震後の火災の原因の約6割は