俳優の篠原涼子（52）が期間限定で開設したInstagramを更新。セクシーな衣装を着たライブのオフショットを披露し、注目を集めている。【映像】篠原涼子のセクシーオフショット（複数カット）1月11日、日本テレビ系の主演ドラマ「パンチドランク・ウーマン」の放送期間中限定となるInstagramを開設した篠原。主題歌をデュエットで担当している鈴木雅之との2ショットや、撮影終了後にメイクを落とす姿など、さまざまなオフショッ